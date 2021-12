Super Green Pass: dove serve dal 30 dicembre (Di venerdì 24 dicembre 2021) I grandi cambiamenti erano stati annunciati, anche se senza molti dettagli, nei giorni scorsi. Poi le indicazioni della cabina di regia e le decisioni prese ieri dal governo al termine di un lunghissimo Consiglio dei Ministri. Il tema principale – oltre alla tradizionale approvazione del decreto milleproproghe – è stato racchiuso all’interno del dl festività che contiene tutte le nuove norme sanitarie (e non solo) per tentare di contenere la nuova ondata di questa pandemia, cresciuta anche a causa della variante Omicron. E, in particolare, si è deciso di estendere il Super Green Pass a molte altre attività rispetto a quelle che, attualmente, conosciamo. Super Green Pass, dove servirà dal prossimo 30 dicembre Oltre alle palestre e piscine (ma anche gli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) I grandi cambiamenti erano stati annunciati, anche se senza molti dettagli, nei giorni scorsi. Poi le indicazioni della cabina di regia e le decisioni prese ieri dal governo al termine di un lunghissimo Consiglio dei Ministri. Il tema principale – oltre alla tradizionale approvazione del decreto milleproproghe – è stato racchiuso all’interno del dl festività che contiene tutte le nuove norme sanitarie (e non solo) per tentare di contenere la nuova ondata di questa pandemia, cresciuta anche a causa della variante Omicron. E, in particolare, si è deciso di estendere ila molte altre attività rispetto a quelle che, attualmente, conosciamo.servirà dal prossimo 30Oltre alle palestre e piscine (ma anche gli ...

Advertising

borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - Agenzia_Ansa : Verso il super green pass nei luoghi di lavoro e booster a 4 mesi invece che a cinque: sono tra le decisioni che do… - monicaintre : RT @ChaniAtreides80: ??Trovo vergognoso imporre il “mega green pass” o “super green pass + tampone” per l’accesso alle RSA. In pratica, se n… - BellaJohnny : RT @itsmeback_: Super green pass al banco vale anche per gli Autogrill o anche stavolta i Benetton sono immuni? -