Spunta l’idea clamorosa della Juventus per il centrocampo | potrebbe arrivare dall’Inter!

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Federico Cherubini, direttore sportivo, secondo la Repubblica, avrebbe contattato Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, perchè interessato a un centrocampista nerazzurro. Il dirigente sportivo bianconero, infatti, avrebbe cercato di contrattare sul possibile trasferimento del centrocampista uruguaiano Matias Vecino, in uscita dalla squadra nerazzurra. Inter, calciomercato, VecinoMarotta, però, avrebbe risposto negativamente a questo sondaggio affermando che, attualmente, i nerazzurri preferirebbero non cedere Vecino alla. Non solo Vecino: i bianconeri pensano anche a Zakaria per rinforzare il. Ludovica Mauro