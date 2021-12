L'Inter cerca le occasioni scudetto: ecco le strategie per rinforzarsi (Di venerdì 24 dicembre 2021) A volte ritornano. O forse, dalla testa dei dirigenti, non se ne sono mai veramente andati. L'Inter sfoglia la margherita delle occasioni in vista della riapertura del mercato di gennaio. Un mercato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 dicembre 2021) A volte ritornano. O forse, dalla testa dei dirigenti, non se ne sono mai veramente andati. L'sfoglia la margherita dellein vista della riapertura del mercato di gennaio. Un mercato ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter cerca L'Inter cerca le occasioni scudetto: ecco le strategie per rinforzarsi Poi si penserà a come rimpiazzarli, anche se le priorità dell'Inter sono già chiare da tempo, al di là di chi andrà via. E se lo sono detti anche ieri il tecnico Simone Inzaghi, l'a.d. Sport Beppe ...

Inter, svolta a sinistra per gennaio: Fares o Digne Commenta per primo L'Inter cerca un vice Perisic sul mercato di gennaio. Intanto Dimarco ha rinnovato con adeguamento di contratto fino al 2026 e un ingaggio che passerà dagli attuali 500 mila euro netti a stagione a 1,8 ...

Poi si penserà a come rimpiazzarli, anche se le priorità dell'Inter sono già chiare da tempo, al di là di chi andrà via. E se lo sono detti anche ieri il tecnico Simone Inzaghi, l'a.d. Sport Beppe ...