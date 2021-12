Jessica “esagera” con Basciano? I rimproveri di Sophie e Manila e le precisazioni (fake) di Alessandro

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 24 dicembre 2021)faticano a stare distanti. Questa voglia di viversi sta facendo entrare in crisi la Codegoni che ha paura di fare soffrireSelassiè. Proprio per questo motivo, nella Casa del Grande Fratello Vip, l’intervento diha messo in evidenza nuovi aspetti di questa faccenda.accusanodi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.