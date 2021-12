I Carabinieri di Formia donano generi alimentari: gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà (Di venerdì 24 dicembre 2021) Formia – Qualche giorno fa, come ogni anno, i Carabinieri della Compagnia di Formia hanno acquistato generi alimentari per donarli ai poveri della Caritas. L’iniziativa rafforza il sentimento di vicinanza tra l’Arma è la collettività per consolidare ulteriormente il concetto di “vicinanza” della “Benemerita” alle persone più deboli ed in difficoltà. Il tutto è stato reso possibile grazie anche alla preziosa collaborazione del coordinatore della sicurezza del gruppo PAM con sede tra le altre a Formia, Oddi Mirko, per il reperimento dei beni di prima necessità, e di Don Maurizio, parroco della Chiesa di San Biagio di Marina Minturno, e Don Mariano, parroco della Chiese di Don Bosco di Formia. Tra i Carabinieri e la gente esiste un legame ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021)– Qualche giorno fa, come ogni anno, idella Compagnia dihanno acquistatoper donarli ai poveri della Caritas. L’iniziativa rafforza il sentimento di vicinanza tra l’Arma è la collettività per consolidare ulteriormente il concetto di “vicinanza” della “Benemerita” alle persone più deboli ed in. Il tutto è stato reso possibile grazie anche alla preziosa collaborazione del coordinatore della sicurezza del gruppo PAM con sede tra le altre a, Oddi Mirko, per il reperimento dei beni di prima necessità, e di Don Maurizio, parroco della Chiesa di San Biagio di Marina Minturno, e Don Mariano, parroco della Chiese di Don Bosco di. Tra ie la gente esiste un legame ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: I Carabinieri di Formia donano generi alimentari: gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà - Il Faro Online ,… - GHERARDIMAURO1 : I Carabinieri di Formia donano generi alimentari: gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà - Il Faro Onli… - infotemporeale : Golfo di Gaeta / Carabinieri manetello e sciabola a piedi per le strade di Formia e Gaeta - News_24it : GAETA – Per le festività natalizie anche le strade del centro di Gaeta e Formia saranno impreziosite da speciali pa… - GazzettinoGolfo : - #Carabinieri in uniforme storica pattugliano le strade del centro di #Gaeta e #Formia - -