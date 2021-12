Guardian | stilata la classifica dei 100 calciatori del 2021 | Lewandowski al primo posto

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Robert, Lionel Messi e Mohamed Salah. Questo il podio delladei 100dell’anno solaredal. Il quotidiano inglese ha premiato l’attaccante polacco del Bayern Monaco, battuto invece da Messi nell’assegnazione del Pallone d’Oro. L’unico italiano in Top 10 è Jorginho, mentre dalla 10^ alla 20^ posizione figurano sia Gianluigi Donnarumma che Federico Chiesa. Ottava piazza per Cristiano Ronaldo, mentre Lukaku è undicesimo. Bene Bonucci e Chiellini, rispettivamente 22° e 24°, di poco davanti a Barella. Infine, 37° Verratti, 62° Insigne, 66° Immobile e 73° Spinazzola. Per quanto riguarda gli altri protagonisti della Serie A, Lautaro Martinez staziona al 30°. Kjaer è invece 54°, davanti a Emiliano Martinez, ma ...

C'è anche nella lunga lista annuale dei 100 migliori giocatori al mondo. Nella rituale classificada The, il capitano del Napoli si prende il 62° posto, subito dietro Zlatan Ibrahimovic e Dusan Vlahovic , ma avanti a tanti fenomeni del calcio europeo come Kroos, Casemiro o Pogba ...La storica e prestigiosa classifica mensileda EBU, circuito delle radio e televisioni ...e definito ' Una lezione su come trasformare una musica locale in un brand globale ' da The. ...Il capitano del Napoli occupa la posizione 64, e precede Spinazzola (73) ed Immobile (66) The Guardian, noto tabloid inglese, sta infatti stilando la lista dei cento migliori calciatori dell’anno sola ...Tra questi c'è anche Ciro Immobile, unico biancoceleste presente alla posizione numero 66. Il The Guardian, noto quotidiano britannico, ha stilato la top 100 dei calciatori di questo anno solare. In t ...