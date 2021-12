**Governo: ‘whatever it takes’ contro il Covid, il 2021 di Draghi a palazzo Chigi** (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Whatever it takes” è probabilmente l’espressione più inflazionata dell’anno che ci lasciamo alle spalle. Di certo lo è quando si parla di Mario Draghi: presidente del Consiglio da febbraio, difficile trovare un consesso internazionale in cui un capo di Stato o di governo non abbia richiamato la celebre frase con cui, nel luglio 2012, l’allora numero 1 della Bce si dichiarò disposto a tutto pur di salvare l’euro. La stessa motivazione che lo ha mosso il 3 febbraio scorso, quando accettò l’incarico, con riserva, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dando vita nell’arco di 10 giorni a un governo di unità nazionale che vede coinvolto quasi l’intero arco parlamentare, fatta eccezione per Fdi di Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Whatever it takes” è probabilmente l’espressione più inflazionata dell’anno che ci lasciamo alle spalle. Di certo lo è quando si parla di Mario: presidente del Consiglio da febbraio, difficile trovare un consesso internazionale in cui un capo di Stato o di governo non abbia richiamato la celebre frase con cui, nel luglio 2012, l’allora numero 1 della Bce si dichiarò disposto a tutto pur di salvare l’euro. La stessa motivazione che lo ha mosso il 3 febbraio scorso, quando accettò l’incarico, con riserva, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dando vita nell’arco di 10 giorni a un governo di unità nazionale che vede coinvolto quasi l’intero arco parlamentare, fatta eccezione per Fdi di Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

