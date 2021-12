Capodanno Mediaset a Bari in teatro, addio al concerto in piazza di Canale 5 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il concerto di Capodanno Mediaset a Bari si sposta e saluta la piazza, inizialmente scelta come location per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. Diverse le città italiane ed estere che hanno annullato del tutto i festeggiamenti del Capodanno. Tra queste anche Bari, costretta a rinunciare all’evento in piazza di Canale 5. Il Capodanno Mediaset a Bari non verrà però completamente cancellato. Si sposterà al chiuso, in teatro. Resta la diretta sui canali Mediaset e nelle radio del gruppo. Lo spettacolo non si terrà più in piazza Prefettura e si sposterà all’interno del teatro Petruzzelli. Lo ha annunciato il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildisi sposta e saluta la, inizialmente scelta come location per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. Diverse le città italiane ed estere che hanno annullato del tutto i festeggiamenti del. Tra queste anche, costretta a rinunciare all’evento indi5. Ilnon verrà però completamente cancellato. Si sposterà al chiuso, in. Resta la diretta sui canalie nelle radio del gruppo. Lo spettacolo non si terrà più inPrefettura e si sposterà all’interno delPetruzzelli. Lo ha annunciato il ...

