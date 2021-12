Tampone per cenone? Le parole del prof. Crisanti su rapido, fai da te e molecolare (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fare un Tampone prima del cenone ha senso? È una domanda che sorge quasi spontanea a guardare le lunghe code che, in questi giorni, si vedono di fronte ad alcune farmacie. A chi lo deve fare ogni due giorni per tenere attivo il Green Pass per lavorare (ovviamente nel caso dei non vaccinati), si aggiunge infatti chi prova a limitare i rischi in vista delle tradizionali cene con i parenti. Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano: nel 2020 zona rossa nazionale 24, 25 e 26 dicembre non saranno contraddistinte dalla zona rossa nazionale. Questo vorrà dire che, al di là della forte raccomandazione alla prudenza e alle regole note da osservare nelle situazioni descritte della regole nazionali, si avranno festività in cui molte delle strategie anti-contagio sarà delegato alla singola responsabilità dei cittadini. Una prima situazione da ricercare, ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 dicembre 2021) Fare unprima delha senso? È una domanda che sorge quasi spontanea a guardare le lunghe code che, in questi giorni, si vedono di fronte ad alcune farmacie. A chi lo deve fare ogni due giorni per tenere attivo il Green Pass per lavorare (ovviamente nel caso dei non vaccinati), si aggiunge infatti chi prova a limitare i rischi in vista delle tradizionali cene con i parenti. Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano: nel 2020 zona rossa nazionale 24, 25 e 26 dicembre non saranno contraddistinte dalla zona rossa nazionale. Questo vorrà dire che, al di là della forte raccomandazione alla prudenza e alle regole note da osservare nelle situazioni descritte della regole nazionali, si avranno festività in cui molte delle strategie anti-contagio sarà delegato alla singola responsabilità dei cittadini. Una prima situazione da ricercare, ...

