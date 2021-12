Stefano De Martino svela il rapporto con Santiago: “Quando voglio sorprenderlo…” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stefano De Martino si prepara a fare ritorno in tv con il suo nuovo programma Bar Stella. Il format andrà in onda a partire dal 28 dicembre e per lui si tratta dell’ennesima esperienza come presentatore, dopo Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Chi lo segue anche lontano dagli schermi, sa che Stefano è padre di Santiago, il figlio nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Recentemente, il conduttore ha parlato proprio di lui, rivelando dettagli inediti sul loro rapporto. Stefano De Martino e le sorprese per il figlio Santiago: dalla scuola ai viaggi Nel corso di un’intervista al settimanale TeleSette, Stefano De Martino ha voluto svelare come sorprende il figlio Santiago, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021)Desi prepara a fare ritorno in tv con il suo nuovo programma Bar Stella. Il format andrà in onda a partire dal 28 dicembre e per lui si tratta dell’ennesima esperienza come presentatore, dopo Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Chi lo segue anche lontano dagli schermi, sa cheè padre di, il figlio nato dalla relazione con Belen Rodriguez. Recentemente, il conduttore ha parlato proprio di lui, rivelando dettagli inediti sul loroDee le sorprese per il figlio: dalla scuola ai viaggi Nel corso di un’intervista al settimanale TeleSette,Deha volutore come sorprende il figlio, ...

