Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia, in Puglia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Giovedì attorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti a Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri da Foggia. Per ora non si hanno notizie di feriti. Le cause dell’incendio, che ha distrutto Leggi su ilpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Giovedì attorno alle 12.30 si èunin unadia Borgo Mezzanone, nel comune di, a pochi chilometri da Foggia. Per ora non si hanno notizie di feriti. Le cause dell’, che ha distrutto

Advertising

zazoomblog : Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia in Puglia - #sviluppato… - Raindog2704 : RT @ilpost: Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia, in Puglia - ilpost : Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia, in Puglia - tusciaweb : Incendio in località San Giorgio Tarquinia - Un incendio si è sviluppato martedì scorso in località San Giorgio a… - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: Una bimba di due anni è morta nell'incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechia… -

Ultime Notizie dalla rete : sviluppato incendio Incendio dopo fuga di gas, ustionato un 58enne a Torre del Greco Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in un appartamento in via Circumvallazione a Torre del Greco. A causare le fiamme, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul ...

Torre del Greco, esplosione per una fuga di gas: grave un uomo Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in un appartamento in via Circumvallazione a Torre del Greco. A causare le fiamme, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul ...

Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia, in Puglia Il Post Si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti vicino a Manfredonia, in Puglia Giovedì attorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti a Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri ...

borgo mezzanone Giovedì attorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti a Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri da Foggia. Per ora non si hanno notizie di feri ...

Unsi ènella tarda serata di ieri in un appartamento in via Circumvallazione a Torre del Greco. A causare le fiamme, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul ...Unsi ènella tarda serata di ieri in un appartamento in via Circumvallazione a Torre del Greco. A causare le fiamme, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul ...Giovedì attorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti a Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri ...Giovedì attorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio in una baraccopoli di braccianti a Borgo Mezzanone, nel comune di Manfredonia, a pochi chilometri da Foggia. Per ora non si hanno notizie di feri ...