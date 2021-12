Serie A per Inter e Milan: si profila l’atteso duello Scudetto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il girone d’andata della Serie A si chiude con l’Inter in fuga e con il Milan primo antagonista per le debacle di Napoli e Atalanta Dalle sette sorelle d’estate a un duello d’inverno per la leadership della Serie A. Cambiano le stagioni e cambiano le prospettive di un campionato che alla conclusione del girone d’andata di fatto sta ricalcando la classifica finale dello scorso maggio. Sette vittorie consecutive e sei gare senza reti al passivo. L’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato marcia ancor prima di quel che fece la squadra di Conte. E con una qualità di gioco che nelle ultime settimane ha toccato vette raramente sfiorate nel passato. La vittoria risicata sul Torino è stata senza dubbio la meno convincente del filotto, complice soprattutto la solidità e l’organizzazione dei granata. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il girone d’andata dellaA si chiude con l’in fuga e con ilprimo antagonista per le debacle di Napoli e Atalanta Dalle sette sorelle d’estate a und’inverno per la leadership dellaA. Cambiano le stagioni e cambiano le prospettive di un campionato che alla conclusione del girone d’andata di fatto sta ricalcando la classifica finale dello scorso maggio. Sette vittorie consecutive e sei gare senza reti al passivo. L’di Simone Inzaghi ha cambiato marcia ancor prima di quel che fece la squadra di Conte. E con una qualità di gioco che nelle ultime settimane ha toccato vette raramente sfiorate nel passato. La vittoria risicata sul Torino è stata senza dubbio la meno convincente del filotto, complice soprattutto la solidità e l’organizzazione dei granata. ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Per capire quanto sia scivoloso indagare sulle #plusvalenze se ci si mette a sindacare le singole operazioni (a par… - OptaPaolo : 252 - Max #Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclu… - myrtamerlino : #Omicron c'è, ma il #vaccino per i Paesi più poveri no. Indignamoci per le cose serie, non per le stupidaggini. - sofia_marasco : RT @svnflowers3: la serie la serie per tutti per gli e per nicolá: sceneggiatori: - motorsound104 : @danielebanfi83 Se Science è un giornalino della parrocchia, quali sarebbero le fonti serie ed attendibili? Chiedo… -