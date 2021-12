Orsi e Draghi. Quel (vecchio) spartito russo del premier (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella gran cassa del Quirinale tutto il resto è noia. Le parole dedicate allo scontro fra Europa e Russia dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno ad esempio sono passate in sordina. In Italia, all’estero no. In sostanza per il presidente del Consiglio l’Europa può poco e nulla per fermare l’aggressività russa sul fronte Est. Per chi si fosse perso le puntate precedenti: a pochi chilometri dal confine dell’Ucraina sono schierati in assetto di guerra 170mila soldati russi, carri armati e un intero arsenale. “Prevediamo sanzioni che prevedano anche il gas? Abbiamo le capacità di farlo? È il momento giusto? La risposta è no”. Draghi ha le sue ragioni: l’Ue ha le armi spuntate. Martedì mattina a Gazprom, colosso del gas russo, è bastato chiudere i rubinetti del condotto Yamal-Europe per lasciare a ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella gran cassa del Quirinale tutto il resto è noia. Le parole dedicate allo scontro fra Europa e Russia dalMariodurante la conferenza stampa di fine anno ad esempio sono passate in sordina. In Italia, all’estero no. In sostanza per il presidente del Consiglio l’Europa può poco e nulla per fermare l’aggressività russa sul fronte Est. Per chi si fosse perso le puntate precedenti: a pochi chilometri dal confine dell’Ucraina sono schierati in assetto di guerra 170mila soldati russi, carri armati e un intero arsenale. “Prevediamo sanzioni che prevedano anche il gas? Abbiamo le capacità di farlo? È il momento giusto? La risposta è no”.ha le sue ragioni: l’Ue ha le armi spuntate. Martedì mattina a Gazprom, colosso del gas, è bastato chiudere i rubinetti del condotto Yamal-Europe per lasciare a ...

