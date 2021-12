Nelle viscere siamo tutti uguali, viva «el caganer» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il non devoto a Natale, notoriamente stagione ad alto potenziale di mestizia, può trovare se non consolazione almeno consonanza nel testo edito nel lontano 1992 Il Presepio di Giorgio Manganelli, una contro teologia, è stato ben detto, e perfetta disamina di quella umanità miniaturizzata che è la Natività inscenata da statuine su fondale di sughero. «Il Natale come rappresentazione secerne da sé uno spettacolo, ha personaggi — no, umani no davvero, forse una imitazione di umani. Si può supporre che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il non devoto a Natale, notoriamente stagione ad alto potenziale di mestizia, può trovare se non consolazione almeno consonanza nel testo edito nel lontano 1992 Il Presepio di Giorgio Manganelli, una contro teologia, è stato ben detto, e perfetta disamina di quella umanità miniaturizzata che è la Natività inscenata da statuine su fondale di sughero. «Il Natale come rappresentazione secerne da sé uno spettacolo, ha personaggi — no, umani no davvero, forse una imitazione di umani. Si può supporre che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

stancamarcello : Il fallimento del #Catania non passa inosservato nelle viscere della terra #etnea #terremoto - Dani65489209 : RT @michelegiorgio2: Dal Sudan, il percorso delle riserve di questo minerale si spinge nel terreno arido verso est e percorre il Ciad, il N… - PaoloAnnibali : Lasciarsi avvolgere dal Sole di un sorriso e custodire tra le mani quelle del nostro prossimo,per far tesoro delle… - pdf10na : RT @Gammacharly22: I cirrocumuli diventano ovatta,come se fossero li' per attutire, i soprusi, quasi come per custodire l'integrita' dell'u… - lulululisa_ : ADRENALINA SCORRE NELLE MIE VISCERE SA-AI -