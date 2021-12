Napoli, oggi sindaco e assessori consegnano doni ai bimbi della città (Di giovedì 23 dicembre 2021) oggi alle 15:30 nel cortile di Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e gli assessori augureranno un felice Natale alle bambine e ai bambini della città di Napoli. Per l’occasione sarà presente una delegazione di bambini a cui sarà consegnato un giocattolo donato dai cittadini e dalle cittadine nell’ambito dell’iniziativa solidale ‘Giocattolo sospeso’ nei negozi di giocattoli aderenti e attraverso l’associazione Giovani Cattolici. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021)alle 15:30 nel cortile di Palazzo San Giacomo ildiGaetano Manfredi e gliaugureranno un felice Natale alle bambine e ai bambinidi. Per l’occasione sarà presente una delegazione di bambini a cui sarà consegnato un giocattolo donato dai cittadini e dalle cittadine nell’ambito dell’iniziativa solidale ‘Giocattolo sospeso’ nei negozi di giocattoli aderenti e attraverso l’associazione Giovani Cattolici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

