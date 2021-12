Mascherine Ffp2, dove servono (Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna l’obbligo di Mascherine all’aperto, anche in zona bianca. Ma ci sono novità anche riguardo alle Mascherine Ffp2. Nella cabina di regia, la riunione tra i capidelegazione delle forze di maggioranza e il premier Mario Draghi, è stato infatti deciso di introdurre “l’obbligo di Mascherine Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto (anche TPL)”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il governo sta inoltre valutando di introdurre prezzi calmierati per le Mascherine Ffp2. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Torna l’obbligo diall’aperto, anche in zona bianca. Ma ci sono novità anche riguardo alle. Nella cabina di regia, la riunione tra i capidelegazione delle forze di maggioranza e il premier Mario Draghi, è stato infatti deciso di introdurre “l’obbligo diin cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto (anche TPL)”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il governo sta inoltre valutando di introdurre prezzi calmierati per le. L'articolo proviene da Italia Sera.

