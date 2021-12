Il Napoli e il mal di gol: record di tiri in Serie A (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Lo Spezia è la seconda squadra nella storia capace di vincere entrambe le prime due trasferte di Serie A contro il Napoli, dopo il Genoa nel 1929/30 – 1930/1931. Il Napoli ha perso tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (quattro in quell’occasione). Considerando le ultime tre gare interne del Napoli in campionato, i partenopei hanno effettuato 66 tiri segnando appena una rete (contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha beneficiato di ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro diA senza effettuarenello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Lo Spezia è la seconda squadra nella storia capace di vincere entrambe le prime due trasferte diA contro il, dopo il Genoa nel 1929/30 – 1930/1931. Ilha perso tre gare interne di fila inA per la prima volta da gennaio 2020 (quattro in quell’occasione). Considerando le ultime tre gare interne delin campionato, i partenopei hanno effettuato 66segnando appena una rete (contro il Milan). Lo Spezia ha tenuto la porta inviolata in una trasferta diA per la prima volta dallo scorso gennaio (0-0 contro il Torino). Lo Spezia ha beneficiato di ...

Advertising

bonant_ : @_emmegi Perché hanno il cazzo girato, la sconfitta con il Napoli è stata mal digerita - AlessioLaGatta : @midellam01 @areeinterne @profgviesti Un'enfasi che mal coesiste con i miliardi spesi per una tratta sovrapponibile… - ivyrush_ : guardatela come salta la vacanza a napoli perché mio babbo ha un leggero mal di pancia odio gli uomini - AntonioSpurs13 : @ikffir Sono d’accordo con te e aggiungo che secondo me i valori ci sono,ma sono mal assortiti. Ma lo stesso Napoli… - _beeinlove_ : Non ho cenato, ho mal di testa, ma la vita è bella quando vince il Napoli. -