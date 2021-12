Il dirigente elogia l’attaccante | “È come Osimhen | esploderà”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli edell’Udinese, ha parlato delbianconero Beto a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: FOTO: Imago – Beto Udinese “Al Napoli piace Beto? Parliamo di un calciatore molto importante, ma che ha bisogno ancora di un po’ di tempo per esplodere completamente. Io sono convinto che farà benissimo, ci ha sbalorditi perché non immaginavamo che il suo inserimento fosse così veloce”. “Forse è ancora un diamante un po’ grezzo, ma nei prossimi mesi. Ha le caratteristiche tecniche e fisiche simili a quelle di, diventerà forte“.