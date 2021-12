GdF di Taranto sequestra cocaina e denaro in contante (Di giovedì 23 dicembre 2021) gasoli agricolo detenuto illecitamente Nell’ambito di servizi finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito un controllo stradale nei confronti di un cittadino della provincia di Taranto. Poiché il soggetto fermato è risultato già gravato da diversi Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) gasoli agricolo detenuto illecitamente Nell’ambito di servizi finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dihanno eseguito un controllo stradale nei confronti di un cittadino della provincia di. Poiché il soggetto fermato è risultato già gravato da diversi

Advertising

Lucky61mass : RT @_COSMOPOLIS_: ?? #CosmoNews delle 13.00 del #23dicembre ?? GdF, sequestrati cocaina, denaro e gasolio agricolo ?? Taranto blindata, obbli… - PolicoroT : GDF TARANTO: SEQUESTRATI COCAINA, DENARO CONTANTE E GASOLIO AGRICOLO DETENUTO ILLECITAMENTE. - _COSMOPOLIS_ : ?? #CosmoNews delle 13.00 del #23dicembre ?? GdF, sequestrati cocaina, denaro e gasolio agricolo ?? Taranto blindata,… - RTMManduria : Taranto: La GdF sequestra cocaina, denaro contante e gasolio agricolo detenuto illecitamente - Trmtv : GDF Taranto, sequestro per droga a Taranto. Oltre 40mila euro in contanti nascosti in un deposito -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Taranto Materiali Boeing non conformi alle richieste di Leonardo: sequestri della GdF a Grottaglie (Brindisi) e 8 persone indagate La Guardia di Finanza di Brindisi, eseguendo un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ha effettuato un sequestro probatorio nello stabilimento di Grottaglie (Taranto) di numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni numeri 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 787 (centrale e posteriore centrale). La società Leonardo, risulta "parte ...

Leonardo: metalli difformi per fusoliere Boeing 787, sequestri La Gdf di Brindisi ha sequestrato nello stabilimento di Grottaglie (Taranto) di Leonardo numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni nn. 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 787. ...

GdF, cocaina e carburante illegale: denunciato Corriere di Taranto GDF Taranto, sequestro per droga a Taranto. Oltre 40mila euro in contanti nascosti in un deposito Cocaina nascosta in un barattolo di vetro, bilancini di precisioni, materiale per il confezionamento di panetti di stupefacente e 40mila euro in contanti nascosti in un deposito. E' quanto sequestrato ...

GdF, sequestrati cocaina, denaro e gasolio agricolo: nei guai tarantino Deteneva illegalmente droga e gasolio agricolo detenuto illecitamente. Nei guai un cittadino della provincia di Taranto che nei giorni scorsi è stato fermato dalla Guardia di Finanza jonica nell’ambit ...

La Guardia di Finanza di Brindisi, eseguendo un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi, ha effettuato un sequestro probatorio nello stabilimento di Grottaglie () di numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni numeri 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 787 (centrale e posteriore centrale). La società Leonardo, risulta "parte ...Ladi Brindisi ha sequestrato nello stabilimento di Grottaglie () di Leonardo numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni nn. 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 787. ...Cocaina nascosta in un barattolo di vetro, bilancini di precisioni, materiale per il confezionamento di panetti di stupefacente e 40mila euro in contanti nascosti in un deposito. E' quanto sequestrato ...Deteneva illegalmente droga e gasolio agricolo detenuto illecitamente. Nei guai un cittadino della provincia di Taranto che nei giorni scorsi è stato fermato dalla Guardia di Finanza jonica nell’ambit ...