Elena Ceau?escu | la moglie del dittatore comunista era una finta scienziata | via le onorificenze

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 dicembre 2021)Ceau?escu,delNicolae Ceau?escu, durante il regime era stata consacrata come una mente della chimica. Con tanto di PhD e varieottenute all’estero. La propagandadella Romania l’aveva celebrata come unadi fama mondiale, peccato che di chimicaCeau?escu non sapesse assolutamente nulla. Ora, come scrive il Corriere, a 32 anni dalla morte della coppia (fucilati insieme nel Natale 1989), dalla Romania si alzano voci perché siano tolti dai siti ufficiali tutti i riconoscimenti.Ceau?escu, due scienziati: «Toglietele tutti i riconoscimenti» A dirigere questa campagna “di rettificazione”, scrive il Guardian, sono stati Chris Isloi, ricercatore a Londra, e Andrei ...