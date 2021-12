Dayane Mello rompe il silenzio e racconta la sua verità: “Nego Do Borel non mi ha violentata né abusata. La sua non è stata una condotta criminale” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dayane Mello rompe il silenzio. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata casa dopo la discussa partecipazione al reality brasiliano “La Fazenda“. Sono passati due mesi dalle voci sulla presunta violenza sessuale che avrebbe subito da parte di un altro concorrente, Nego Do Borel. Una serata in cui non era apparsa cosciente, immagini che avevano fatto il giro dei social, del caso se ne erano occupate anche “Le Iene”. La modella ha deciso di affrontare la questione attraverso le sue Instagram story, parlando ai suoi fan e difendendo Nego Do Borel. Ha smentito di essere stata violentata nel corso del reality: “Vorrei parlarvi di una questione delicata. Dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021)il. La showgirl, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornata casa dopo la discussa partecipazione al reality brasiliano “La Fazenda“. Sono passati due mesi dalle voci sulla presunta violenza sessuale che avrebbe subito da parte di un altro concorrente,Do. Una serata in cui non era apparsa cosciente, immagini che avevano fatto il giro dei social, del caso se ne erano occupate anche “Le Iene”. La modella ha deciso di affrontare la questione attraverso le sue Instagram story, parlando ai suoi fan e difendendoDo. Ha smentito di esserenel corso del reality: “Vorrei parlarvi di una questione delicata. Dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con ...

