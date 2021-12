Covid, è morto l’ex senatore Bartolomeo Pepe: era un no-vax, non aveva voluto vaccinarsi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento 5 Stelle, è morto all’ospedale Cotugno di Napoli. Il politico, noto per le sue posizioni no-vax, era stato ricoverato per complicazioni legate al Covid-19 in terapia intensiva, ed era stato reso noto qualche ora fa che le sue condizioni erano gravi. Covid, Pepe era in condizioni critiche per insufficienza respiratoria Il ricovero era avvenuto sabato scorso: Pepe aveva sviluppato un’insufficienza respiratoria ed era sotto terapia con casco di ventilazione. Purtroppo con il passare dei giorni le sue condizioni sono evidentemente peggiorate. Pepe, che aveva cominciato il suo cammino come senatore con il Movimento 5 Stelle, era poi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021), exdel Movimento 5 Stelle, èall’ospedale Cotugno di Napoli. Il politico, noto per le sue posizioni no-vax, era stato ricoverato per complicazioni legate al-19 in terapia intensiva, ed era stato reso noto qualche ora fa che le sue condizioni erano gravi.era in condizioni critiche per insufficienza respiratoria Il ricovero era avvenuto sabato scorso:sviluppato un’insufficienza respiratoria ed era sotto terapia con casco di ventilazione. Purtroppo con il passare dei giorni le sue condizioni sono evidentemente peggiorate., checominciato il suo cammino comecon il Movimento 5 Stelle, era poi ...

