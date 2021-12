Covid: bozza dl, mascherine all’aperto anche in bianca, obbligo FFP2 su mezzi pubblici (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Mascherina all’aperto, anche in zona bianca. E’ questa una delle misure contenute nella bozza del dl festività all’esame del Cdm. “Fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto trova applicazione anche in zona bianca”, si legge infatti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Mascherinain zona. E’ questa una delle misure contenute nelladel dl festività all’esame del Cdm. “Fino al 31 gennaio 2022, l’di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,nei luoghitrova applicazionein zona”, si legge infatti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

