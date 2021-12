Cosa sappiamo di Baby Yingliang, il cucciolo di dinosauro fossilizzato nell’uovo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un uovo con all’interno un embrione di dinosauro perfettamente conservato è stato ritrovato nel Sud della Cina. La posizione del cucciolo è nuova agli scienziati, e finora si pensava tipica solo degli uccelli. La rara ed eccezionale scoperta è stata fatta a Ganzhou, nel sud del Paese asiatico, e i ricercatori stimano che il reperto abbia almeno 66 milioni di anni. Si pensa sia un dinosauro teropode sdentato o oviraptorosauro, un lontanissimo parente degli uccelli, ed è stato battezzato con il nome di Baby Yingliang. Il suo identikit è stato pubblicato sulla rivista iScience da un team internazionale guidato dall’Università di Birmingham e dall’Università cinese di geoscienze a Pechino: l’embrione, dalla testa alla coda, è lungo 27 cm mentre l’uovo che lo contiene ne misura 17. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un uovo con all’interno un embrione diperfettamente conservato è stato ritrovato nel Sud della Cina. La posizione delè nuova agli scienziati, e finora si pensava tipica solo degli uccelli. La rara ed eccezionale scoperta è stata fatta a Ganzhou, nel sud del Paese asiatico, e i ricercatori stimano che il reperto abbia almeno 66 milioni di anni. Si pensa sia unteropode sdentato o oviraptorosauro, un lontanissimo parente degli uccelli, ed è stato battezzato con il nome di. Il suo identikit è stato pubblicato sulla rivista iScience da un team internazionale guidato dall’Università di Birmingham e dall’Università cinese di geoscienze a Pechino: l’embrione, dalla testa alla coda, è lungo 27 cm mentre l’uovo che lo contiene ne misura 17. ...

