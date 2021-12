Coronavirus, per uscire dalla pandemia non bastano i booster (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus non bastano solo i booster per uscire dalla pandemia. Resta invece il forte invito a vaccinarsi per il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge. Questi afferma come il vaccino si l’arma per vincere contro la nuova variante Omicron Coronavirus, non bastano i booster “Nessun Paese potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo, e i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma”. Queste le dichiarazioni del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Anzi per Ghebreyesus “non si esce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus nonsolo iper. Resta invece il forte invito a vaccinarsi per il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge. Questi afferma come il vaccino si l’arma per vincere contro la nuova variante Omicron, non“Nessun Paese potràa colpi di dosi di richiamo, e inon vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma”. Queste le dichiarazioni del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Anzi per Ghebreyesus “non si esce ...

