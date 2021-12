Carpi, esplosione in un garage: un morto e un ferito grave. La vittima aveva 27 anni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un uomo di 27 anni è morto avvolto dalle fiamme e un altro è rimasto ferito a seguito di un’esplosione in un garage a Fossoli di Carpi, nel Modenese. I due, secondo le prime ricostruzioni, stavano lavorando su un’auto: una scintilla è finita su una vicina tanica di benzina e ha provocato un incendio (e una successiva esplosione). Il tutto è successo in via Mar Tirreno tra le 20 e le 21. Gli abitanti della palazzina hanno chiamato aiuto, ma per il ragazzo più giovane non c’è stato nulla da fare. L’altro ha riportato ferite gravi ed è stato preso in carico dal 118. Molti residenti, si legge sui giornali locali, sono scesi in strada dopo aver sentito lo scoppio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l’elisoccorso e i pompieri di Carpi con più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un uomo di 27avvolto dalle fiamme e un altro è rimastoa seguito di un’in una Fossoli di, nel Modenese. I due, secondo le prime ricostruzioni, stavano lavorando su un’auto: una scintilla è finita su una vicina tanica di benzina e ha provocato un incendio (e una successiva). Il tutto è successo in via Mar Tirreno tra le 20 e le 21. Gli abitanti della palazzina hanno chiamato aiuto, ma per il ragazzo più giovane non c’è stato nulla da fare. L’altro ha riportato ferite gravi ed è stato preso in carico dal 118. Molti residenti, si legge sui giornali locali, sono scesi in strada dopo aver sentito lo scoppio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche l’elisoccorso e i pompieri dicon più ...

