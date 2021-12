Carmen Russo choc: “Falsificai i documenti per partecipare a Miss Italia” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La confessione nella casa del “Grande Fratello Vip” La ballerina stava parlando con Soleil Sorge Aveva solo 14 anni quando Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 23 dicembre 2021) La confessione nella casa del “Grande Fratello Vip” La ballerina stava parlando con Soleil Sorge Aveva solo 14 anni quando Perizona Magazine.

zazoomblog : GFVip Carmen Russo si fa scappare un segreto: «Ho falsificato i documenti» - #GFVip #Carmen #Russo #scappare - outoftrash : Sto preparando un edit su Carmen Russo che non finirò mai ma se dovessi finirlo sarà epico - Mean_Gorgeous : RT @ciaocomodino: carmen russo quando si è presentata a miss Italia con i documenti falsi - Emma30851845 : Io comunque boh, a Carmen Russo e Lulù voglio un po' bene e non so nemmeno io perchè #gfvip - ciaocomodino : carmen russo quando si è presentata a miss Italia con i documenti falsi -