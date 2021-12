Booker T | “Undertaker non sarà a WrestleMania | è troppo presto”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 dicembre 2021)per sempre considerato una leggenda nel mondo del wrestling, il suo contributo al business e alla WWE non saranno mai dimenticati, data la sua carriera trentennale, ed i sacrifici compiuti dentro e fuori il ring. Ciò fa di lui un’attrazione unica, dato che, nonostante l’età, la sua presenza agli eventi WWE attira sempre molto pubblico. I fan infatti si chiedono se il Becchinopresente a, dato che l’evento più importante di casa WWE si svolgerà nel “suo” Texas, a Dallas. One more match? Mentre parlava nel suo podcast Hall of Fame, aT è stato chiesto sepotrebbe tornare a38: “Sapete, onestamente, in realtà non credo che vedremosul ring a ...