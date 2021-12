Arsenal: proposto scambio al Barcellona per Aubameyang e Coutinho (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Arsenal propone uno scambio al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il club inglese ha infatti contattato i blaugrana ed è partita la trattativa per lo scambio tra l’attaccante dei Gunners Aubameyang e Coutinho. L’ipotesi di un trasferimento sembrerebbe non dispiacere al centrocampista brasiliano, che è anche nel mirino di Newcastle e Tottenham. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’propone unoal. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il club inglese ha infatti contattato i blaugrana ed è partita la trattativa per lotra l’attaccante dei Gunners. L’ipotesi di un trasferimento sembrerebbe non dispiacere al centrocampista brasiliano, che è anche nel mirino di Newcastle e Tottenham. SportFace.

