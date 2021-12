Tutta colpa di Freud – La serie 2 si farà? Le anticipazioni sull’eventuale seconda stagione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutta colpa di Freud – La serie 2 si farà? I tanti fan della fiction in onda su Canale 5 stasera – 22 dicembre 2021 – con l’ultima puntata se lo stanno chiedendo. Intervistato da Il Resto del Carlino sull’ipotesi che ci sia un Tutta colpa di Freud 2 Claudio Bisio ha detto: “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando la serie ho detto sì prima ancora di leggere la sceneggiatura. Anche perché il film mi era piaciuto tantissimo. Si sta già pensando alla 2 stagione”. Una conferma che piacerà tanto ai fan della serie tv che ha riscontrato ottimi ascolti prima sulle piattaforme streaming e poi in chiaro su Canale 5. Le vicende della serie Tutta ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di– La2 si? I tanti fan della fiction in onda su Canale 5 stasera – 22 dicembre 2021 – con l’ultima puntata se lo stanno chiedendo. Intervistato da Il Resto del Carlino sull’ipotesi che ci sia undi2 Claudio Bisio ha detto: “Quando Paolo Genovese mi ha detto che si stava preparando laho detto sì prima ancora di leggere la sceneggiatura. Anche perché il film mi era piaciuto tantissimo. Si sta già pensando alla 2”. Una conferma che piacerà tanto ai fan dellatv che ha riscontrato ottimi ascolti prima sulle piattaforme streaming e poi in chiaro su Canale 5. Le vicende della...

Advertising

elio_vito : Oggi iniziano appena le votazioni in Commissione al Senato, in genere il 20dicembre si stava votando la terza o la… - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:22) Tutta colpa di Freud - Stagione 1 Episodio 4 (SerieTV) #StaseraInTV 22/12/2021 #PrimaSerata #tuttacolpadifreud-stagione1ep - xmintomidnight : @captvinbonny Tutta colpa dei novax cit Ciri0 - putinsniffa : Se domani andrò male sarà tutta colpa sua - prendoipali : @heythereelena Io prima no… non ho pensato a ciò… è tutta colpa vostra ora ho una sincope pure io ?? -