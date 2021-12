Tutta Colpa di Freud… e nessuna certezza sul futuro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutta Colpa di Freud - Claudio Bisio La volontà degli attori ci sarebbe Tutta, a partire da Claudio Bisio, Max Tortora e Stefania Rocca, che hanno rilasciato dichiarazioni sull’ipotesi di tornare sul set per ridar vita ai loro personaggi; possibili sviluppi narrativi per il futuro non mancano, dal momento che si tratta di una serie corale ricca di intrighi, rapporti interpersonali e puntatine al sociale che non guastano mai, sulle quali si può costruire. Per tutte queste ragioni una seconda stagione di Tutta Colpa di Freud sarebbe più che naturale, ma conferme ufficiali ancora non ce ne sono e il motivo potrebbe risiedere negli ascolti poco soddisfacenti. Lanciata su Prime Video lo scorso mese di Febbraio, la serie diretta da Rolando Ravello e tratta dall’omonimo film di Paolo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di Freud - Claudio Bisio La volontà degli attori ci sarebbe, a partire da Claudio Bisio, Max Tortora e Stefania Rocca, che hanno rilasciato dichiarazioni sull’ipotesi di tornare sul set per ridar vita ai loro personaggi; possibili sviluppi narrativi per ilnon mancano, dal momento che si tratta di una serie corale ricca di intrighi, rapporti interpersonali e puntatine al sociale che non guastano mai, sulle quali si può costruire. Per tutte queste ragioni una seconda stagione didi Freud sarebbe più che naturale, ma conferme ufficiali ancora non ce ne sono e il motivo potrebbe risiedere negli ascolti poco soddisfacenti. Lanciata su Prime Video lo scorso mese di Febbraio, la serie diretta da Rolando Ravello e tratta dall’omonimo film di Paolo ...

