Stanchezza e campo pesante, ecco perchè la Dea non va oltre il pari a Genova (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 2021 nerazzurro si chiude a Marassi con un pareggio a reti bianche, uno 0-0 che aggiungendosi alla sconfitta casalinga di sabato rende meno dolce la sosta natalizia. Quella che scende in campo contro il Genoa è un’Atalanta poco lucida, una squadra che come contro i giallorossi ai punti stravince ma nella pratica impensierisce seriamente poche volte Sirigu. Il grifone, come da copione, gioca una gara in assetto arretrato sperando di strappare almeno un punto. Gli uomini di Gasperini tengono il pallino del gioco in mano ma risultano parecchio sterili, imprecisi, appannati nelle scelte e nelle conclusioni. È sembrato di tornare allo scorso settembre, alla gara di Salerno; peccato che a differenza dell’Arechi il guizzo nel finale non è arrivato e gli orobici si sono dovuti arrendersi e prendere atto di un pareggio dal sapore molto amaro. Il campo di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il 2021 nerazzurro si chiude a Marassi con un pareggio a reti bianche, uno 0-0 che aggiungendosi alla sconfitta casalinga di sabato rende meno dolce la sosta natalizia. Quella che scende incontro il Genoa è un’Atalanta poco lucida, una squadra che come contro i giallorossi ai punti stravince ma nella pratica impensierisce seriamente poche volte Sirigu. Il grifone, come da copione, gioca una gara in assetto arretrato sperando di strappare almeno un punto. Gli uomini di Gasperini tengono il pallino del gioco in mano ma risultano parecchio sterili, imprecisi, appannati nelle scelte e nelle conclusioni. È sembrato di tornare allo scorso settembre, alla gara di Salerno; peccato che a differenza dell’Arechi il guizzo nel finale non è arrivato e gli orobici si sono dovuti arrendersi e prendere atto di un pareggio dal sapore molto amaro. Ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Stanchezza campo Video/ Padova Renate (2 - 0): gol e highlights, big match ai biancoscudati (Serie C) Prime fasi di studio in mezzo al campo: il Padova prova a prendere il comando delle operazioni. All'... Nel finale il Renate non riesce più ad attaccare, in preda alla stanchezza. Il Padova ottiene i ...

Oroscopo del Sud: tensioni pre festive per Toro, Vergine e Capricorno ... che ti fornisce la lunghezza e il potenziale del tuo lavoro, e Urano nel campo dell'amicizia, cioè ... oggi ti daranno una mano: la tua energia contro la tua stanchezza. Pesci: Un giorno stacanovista, ...

Livelli di stanchezza e condizioni di stress per i collaboratori dei dirigenti La Tecnica della Scuola Livelli di stanchezza e condizioni di stress per i collaboratori dei dirigenti La scuola italiana e le professionalità a diverso titolo coinvolte da due anni sono state messe a dura prova dalla pandemia che ha avuto il “merito” di fare emergere le tante criticità ma anche gli im ...

Possibile conferma dell’undici titolare visto a Cagliari Cioffi ha le idee chiare sull’Udinese che domani cercherà di bissare, al Friuli contro la Salernitana, la vittoria di Cagliari. Per questo motivo ieri il tecnico ha parlato con i bianconeri scesi in c ...

