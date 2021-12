Sequestrati articoli pirotecnici della GdF di Avellino a tutela dei consumatori (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GdF Avellino a tutela dei consumatori Irpini: Sequestrati articoli pirotecnici. Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Avellino a contrasto degli illeciti in materia di commercio illecito di prodotti insicuri. Ieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, in ottemperanza del piano coordinato della Prefettura di Avellino – che ha disposto, tenuto conto Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GdFdeiIrpini:. Continua senza sosta l’attivitàGuardia di Finanza dia contrasto degli illeciti in materia di commercio illecito di prodotti insicuri. Ieri, i finanzieri del Comando Provinciale di, in ottemperanza del piano coordinatoPrefettura di– che ha disposto, tenuto conto

Advertising

NuovoSud : I pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia incontrano il Papa - GDS_it : #PapaFrancesco ha incontrato stamattina i pescatori di Mazara del Vallo che un anno fa erano stati rapiti in Libia - tvprato : Sequestrati 150 chili di botti illegali venduti in negozi di articoli e casalinghi - NuovoSud : Sequestrati beni per 6 milioni a imprenditore di Cosenza - francobus100 : Cosenza, truffa e bancarotta: sequestrati due alberghi e beni per 6 milioni di euro a un imprenditore -