Scuola, la conferma è appena arrivata: una notizia terribile (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Annullare feste e recite natalizie, protrarre di almeno una settimana le lezioni in Dad: il Covid tocca i bambini, e lo fa smentendo tutti quei dati finora utilizzati come verità assoluta dal popolo no vax, ovvero che i più piccoli sarebbero immuni dal contagio e dalla malattia in forma grave. Nel report settimanale dell'Iss emerge un aumento evidente dei ricoveri tra i bambini di età inferiore ai 3 anni. «Si osserva, nelle ultime settimane - si legge nel documento - un aumento del tasso di ospedalizzazione nella fascia <3 anni (poco sopra i 4 ricoveri per 100.000 abitanti), mentre nelle altre fasce di età risulta stabile». Nell'ultima settimana, si sottolinea inoltre nel Rapporto, «si conferma l'andamento osservato nella precedente settimana, con il 28% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (<20 anni). Il 51% dei casi in età ...

