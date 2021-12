Save the Children fa il punto della situazione in Sudan (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Katharina von Schroeder per Save the ChildrenSi stima che nel 2022 circa 14,3 milioni di persone, avranno bisogno di assistenza umanitaria nel 2022, il numero più alto in dieci anni “La crisi economica e umanitaria in Sudan continua a peggiorare di giorno in giorno e sono i bambini a pagare ancora una volta il prezzo più grande: sono tantissimi, infatti, quelli costretti a lavorare per ore per mantenere la propria famiglia. Si stima che la situazione sia destinata ad aggravarsi ulteriormente nel 2022 e saranno a 14,3 milioni il numero di persone che nel prossimo anno avranno bisogno di assistenza umanitaria. Una cifra allarmante, che segna un aumento di 800mila persone rispetto al 2021 e che corrisponde al 30% della popolazione del paese”. È l’allarme che lancia oggi Save the ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Katharina von Schroeder pertheSi stima che nel 2022 circa 14,3 milioni di persone, avranno bisogno di assistenza umanitaria nel 2022, il numero più alto in dieci anni “La crisi economica e umanitaria incontinua a peggiorare di giorno in giorno e sono i bambini a pagare ancora una volta il prezzo più grande: sono tantissimi, infatti, quelli costretti a lavorare per ore per mantenere la propria famiglia. Si stima che lasia destinata ad aggravarsi ulteriormente nel 2022 e saranno a 14,3 milioni il numero di persone che nel prossimo anno avranno bisogno di assistenza umanitaria. Una cifra allarmante, che segna un aumento di 800mila persone rispetto al 2021 e che corrisponde al 30%popolazione del paese”. È l’allarme che lancia oggithe ...

