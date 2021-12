Pesca di frodo e prodotti non sicuri, maxi sequestro (e multe salatissime) della Guardia Costiera di Civitavecchia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Operazione Atlantide: la Guardia Costiera di Civitavecchia sequestra oltre 6 tonnellate di prodotto ittico ed eleva circa 42.000 euro di sanzioni. Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Civitavecchia in materia di controllo della filiera della Pesca e tracciabilità dei prodotti, a tutela della risorsa ittica e dei consumatori. L’operazione Atlantide della Guardia Costiera di Civitavecchia Con l’approssimarsi del periodo delle festività natalizie e con il conseguente incremento della domanda di prodotti ittici, nel corso dell’operazione denominata “Atlantide”, disposta a livello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Operazione Atlantide: ladisequestra oltre 6 tonnellate di prodotto ittico ed eleva circa 42.000 euro di sanzioni. Prosegue l’attivitàdiin materia di controllofilierae tracciabilità dei, a tutelarisorsa ittica e dei consumatori. L’operazione AtlantidediCon l’approssimarsi del periodo delle festività natalizie e con il conseguente incrementodomanda diittici, nel corso dell’operazione denominata “Atlantide”, disposta a livello ...

Advertising

CorriereCitta : Pesca di frodo e prodotti non sicuri, maxi sequestro (e multe salatissime) della Guardia Costiera di Civitavecchia - teleischia : NAPOLI. PESCA DI FRODO. SANZIONI E SEQUESTRI IN PORTO - antonellaa262 : Porto di Torre Annunziata: due persone multate per pesca subacquea illegale, due segnalatori abusivi e reti piazzat… - anteprima24 : ** Pesca di #Frodo, sanzioni e sequestri nel porto di Torre Annunziata ** - statodelsud : Pesca di frodo, sanzioni e sequestri a Torre Annunziata -