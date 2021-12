Non si fa attivismo perché infallibili! La responsabilità dell’errore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli ultimi tempi si sono verificati vari casi di produzioni culturali femministe e inclusive che hanno commesso una serie di errori che hanno offeso e discriminato minoranze o gruppi di persone già di per sé discriminate. Senza volontà di farlo, è importante specificarlo, ma il risultato non cambia. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda il celebre podcast Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, che nell’episodio dedicato alle sorelle Wachowski, hanno fatto scelte che la comunità trans indica da tempo come pratiche transfobiche e di misgendering. Ora: nessuno e nessuna pensa, io credo, di tacciare Murgia e Tagliaferri di transfobia; né di negare il preziosissimo lavoro che hanno e stanno svolgendo. E, mentre Murgia e Tagliaferri hanno ‘rivendicato’ la scelta, fatta a loro dire per ragion di chiarezza narrativa e sensibilizzazione di un pubblico non educato a questi temi, ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli ultimi tempi si sono verificati vari casi di produzioni culturali femministe e inclusive che hanno commesso una serie di errori che hanno offeso e discriminato minoranze o gruppi di persone già di per sé discriminate. Senza volontà di farlo, è importante specificarlo, ma il risultato non cambia. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda il celebre podcast Morgana di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, che nell’episodio dedicato alle sorelle Wachowski, hanno fatto scelte che la comunità trans indica da tempo come pratiche transfobiche e di misgendering. Ora: nessuno e nessuna pensa, io credo, di tacciare Murgia e Tagliaferri di transfobia; né di negare il preziosissimo lavoro che hanno e stanno svolgendo. E, mentre Murgia e Tagliaferri hanno ‘rivendicato’ la scelta, fatta a loro dire per ragion di chiarezza narrativa e sensibilizzazione di un pubblico non educato a questi temi, ...

_Karashi_san : @junginkgo Penso che non ci sia nulla di più negativo e dannoso dell’ attivismo da tastiera. Ho letto tante cagate,… - Cheteloridicoa1 : @elio_vito @di_reddito Massima solidarietà, comunque lascia perplessi questo attivismo extraparlamentare a ridosso… - hyutrd_ : che cazzo state facendo? no perchè letteralmente come non sono cazzi miei non sono nemmeno cazzi vostri e questo fi… - StregaQueer : Letteralmente stai insultando che non bisognerebbe fare in principio se cerchi di fare attivismo e poi butti nel ce… - xbettabitch : @StregaQueer Letto ed è un articolo pieno di attivismo woke e ripeto che scemo non è uno slur abilista next -