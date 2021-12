Milan | Saelemaekers | «Siamo tornati in corsa per lo scudetto»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Alexisha parlato al termine della gara contro l’Empoli: le sue dichiarazioniha parlato a Sky nel post gara di Empoli-. Le sue parole: SULL’ULTIMO MESE: «Non so cosa sia successo nell’ultimo mese, stasera abbiamo dimostrato di esserci einper lo». SUL LAVORO DURANTE LE VACANZE: «Faremo un pò di lavoro fisico su zoom durante le vacanze, penso sarà così per tutte le squadre perchè è importante tornare forti visto che alla ripresa abbiamo la Roma». CONTINUA SUNEWS 24SUTVSU DAZN L'articolo proviene da Calcio News 24.

...e insidioso anche l'inserimento in profondità al 9' di Pinamonti " fermato dalla buona uscita di Maignan " ma è ilal primo, vero affondo " al 12' a passare in vantaggio:dalla ...... Kessié 7.5,7.5, Giroud 6. Allenatore: Pioli 7. Arbitro: Di Bello di Brindisi 6.5. Note: Ammoniti: Tonali, S. Romagnoli, Bennacer. Angoli 7 - 3. Recupero 1' pt, 5 st. Empoli. Il...Il Milan, seppur soffrendo in alcune fasi della partita, riesce ad aver ragione dell'Empoli. Rossoneri in vantaggio con Kessie, pareggia immediatamente ...Intervistato a MilanTv, Alexis Saelemaekers ha commentato così il successo di oggi ad Empoli: "Sono contento per la squadra, era più importante per noi. Le persone ci ...