Liam Gallagher al Lucca Summer Festival nel 2022 con i Kasabian | data e biglietti in prevendita

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il concerto dialè stato finalmente riprogrammato. L’ex Oasis era atteso per il 28 giugno 2020, ma il concerto era slittato al 7 luglio 2021 per motivi legati alla pandemia del Covid-19. Successivamente laera nuovamente saltata per il persistere dell’emergenza sanitaria. Nelle ultime ore lo staff delha annunciato ladi recupero del concerto dicon l’aggiunta deinella stessa line-up.alcon iLa nuova...

Il prossimo 6 lugliorecupererà il concerto già programmato per le edizioni 2020 e 2021 del Lucca Summer Festival, rinviato causa della crisi pandemica, andando in scena sul palco di Piazza Napoleone che ...A soli tre giorni da Natale Lucca Summer Festival annuncia un appuntamento che suona come un regalo per tutti gli appassionati di musica.recupererà il prossimo 6 luglio il concerto già programmato nelle edizioni 2020 e 2021 e poi rinviato causa della crisi pandemica. Ma c'è di più: sul palco di piazza Napoleone saliranno ...Arte, musica, cultura. Il cartellone dei programmi in onda su Sky Arte durante le feste è una “staffetta” di titoli di altissimo livello: dai documentari sulle leggende della musica pop Paul McCartney ...L’atteso recupero del concerto di Liam Gallagher si arricchisce della presenza straordinaria dei Kasabian. Due concerti in una sola serata, il meglio del Brit Rock sullo stesso palcoscenico. LIAM GAL ...