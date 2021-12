Le elezioni in Libia saranno rinviate a data da destinarsi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il capo della dell’Alta commissione elettorale della Libia, Imad al Sayeh, ha ordinato di sciogliere i comitati elettorali. Inoltre ha ordinato di porre fine alle attività per preparare le elezioni presidenziali in Libia del 24 dicembre. La decisione mette fine alla speranza che le elezioni si possano svolgere il 24 dicembre. elezioni in Libia saranno rinviate? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il capo della dell’Alta commissione elettorale della, Imad al Sayeh, ha ordinato di sciogliere i comitati elettorali. Inoltre ha ordinato di porre fine alle attività per preparare lepresidenziali indel 24 dicembre. La decisione mette fine alla speranza che lesi possano svolgere il 24 dicembre.in

