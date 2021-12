Inter: Steven Zhang festeggia 30 anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Trent’anni appena, festeggiati ieri, Steven Zhang è il più giovane presidente a vincere lo scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport “sarà anche costretto dalla pandemia a seguire l’Inter dall’altra parte del mondo, ma ha un merito indiscusso: avere dato continuità a un club e a una squadra che prima quasi si compiacevano dell’etichetta di ‘Pazza’. Vincere cioé un altro titolo tricolore e, a dispetto di una crisi economica globale che ha colpito duro anche l’impero Suning, mantenere l’Inter ai vertici malgrado l’obbligo dell’autofinanziamento”. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Trent’appena,ti ieri,è il più giovane presidente a vincere lo scudetto. Secondo la Gazzetta dello Sport “sarà anche costretto dalla pandemia a seguire l’dall’altra parte del mondo, ma ha un merito indiscusso: avere dato continuità a un club e a una squadra che prima quasi si compiacevano dell’etichetta di ‘Pazza’. Vincere cioé un altro titolo tricolore e, a dispetto di una crisi economica globale che ha colpito duro anche l’impero Suning, mantenere l’ai vertici malgrado l’obbligo dell’autofinanziamento”.

