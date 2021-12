GF Vip 6 | Sophie Codegoni esce allo scoperto durante la festa di compleanno

Leggi su ck12

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella notte a cavtra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre si festeggia ildi. Per l’ex tronista di Uomini e Donne è arrivato il momento di fare il punto sul proprio percorso ed in particolare sulla storia d’amore con Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa ha confessato “Happy Birthday Baby” urlano a squarciagola i Vip nella Casa di Cinecittà del Grande Fratello. E’ un omaggio doveroso ma al tempo stesso divertito e divertente ai 22 anni diche festeggia il suooggi, mercoledì 22 dicembre. Festoni, spumante, paillettes eper tutta la notte. Ma, come si evince dal video postato sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip sesta edizione, poco prima dei festeggiamenti l’ex ...