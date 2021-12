Genoa vs Atalanta: i numeri del match (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Atalanta ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38 punti: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tanti punti dopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate della Serie A 2020/21). L’Atalanta non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium). L’Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate in Serie A: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre scorso (1N, 1P). Il Genoa è la squadra che ha pareggiato piú volte 0-0 in questa Serie A (tre). Ottavo pareggio in questo campionato per il Genoa, nessuna squadra ne ha collezionati di piú. Il Genoa ha concluso il girone d’andata del campionato in corso con 11 punti: i rossoblù non avevano mai ottenuto così pochi punti ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ha chiuso il girone d’andata del torneo in corso con 38 punti: i nerazzurri non avevano mai ottenuto così tanti punti dopo 19 giornate (due, in più dei 36 conquistati dopo le 19 giornate della Serie A 2020/21). L’non pareggiava una gara per 0-0 in Serie A da agosto 2021 (0-0 v Bologna al Gewiss Stadium). L’non ha vinto nessuna delle ultime due gare giocate in Serie A: la Dea non collezionava due partite consecutive senza vincere da ottobre scorso (1N, 1P). Ilè la squadra che ha pareggiato piú volte 0-0 in questa Serie A (tre). Ottavo pareggio in questo campionato per il, nessuna squadra ne ha collezionati di piú. Ilha concluso il girone d’andata del campionato in corso con 11 punti: i rossoblù non avevano mai ottenuto così pochi punti ...

