Follia di Balotelli | esulta e prende a calci un compagno!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)di. Anche dalla Turchia Marioriesce sempre a far parlare di se, nel bene e nel male. Come riportato dal Corriere dello Sport, SuperMario, durante la sfida tra il suo Adana Demirspor e il Galatasaray, si è reso protagonista di un episodio piuttosto insolito: al momento del gol segnato dal compagno di squadra Yanus Akgun l’attaccante italiano ha scelto di celebrare la marcatura sferrando uno sulla testa dell’autore del gol.Turchia Italia, inoltre, non ha mai nascosto come il suo obiettivo principale per questa stagione sia quello di riconquistare la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini e chissà che non possa davvero riuscire nell’impresa grazie ai 7 gol messi a segno in 19 partite. ? Mario ...