F1, Max Verstappen a Hamilton: “Non posso diventare Sir, mi basta essere Campione del Mondo” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Max Verstappen si è concesso ai media olandesi e ha commentato la recente investitura a Sir di Lewis Hamilton. Il fresco Campione del Mondo di F1 ha liquidato la questione con poche parole: “Non posso diventare Sir in Olanda ma non è nemmeno necessario: sono un pilota e il titolo di Campione del Mondo F1 mi basta”. Il cavalierato concesso da Sua Maestà Regina Elisabetta II non interessa minimamente il pilota della Red Bull. Max Verstappen spera di ritrovare il britannico in pista, ipotesi non scontata visto che diverse voci parlano del possibile ritiro dell’alfiere della ercedes: “Mi aspetto che Lewis ci sia, certe parole a caldo ci stanno ma conto di ritrovarlo in pista nel 2022. Il nostro rapporto? Alla fine direi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Maxsi è concesso ai media olandesi e ha commentato la recente investitura a Sir di Lewis. Il frescodeldi F1 ha liquidato la questione con poche parole: “NonSir in Olanda ma non è nemmeno necessario: sono un pilota e il titolo didelF1 mi”. Il cavalierato concesso da Sua Maestà Regina Elisabetta II non interessa minimamente il pilota della Red Bull. Maxspera di ritrovare il britannico in pista, ipotesi non scontata visto che diverse voci parlano del possibile ritiro dell’alfiere della ercedes: “Mi aspetto che Lewis ci sia, certe parole a caldo ci stanno ma conto di ritrovarlo in pista nel 2022. Il nostro rapporto? Alla fine direi ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, la #Mercedes non farà appello: Max #Verstappen è ufficialmente campione del Mondo+++ #AbuDabhiGP - Ticinonline : Verstappen “sfotte”: «Hamilton è Sir? Io sono campione del mondo» #maxverstappen #lewishamilton #formula1… - Dev12429252 : RT @markboots: Haha! ?? Max Max Max Tsu Per Max Max Tsu Per Tsu Per Max ... ?? #verstappen #supermax #f1 #wtf1 - automotorinews : ??? Tripudio ad Abu Dhabi per la #RedBull e sogno realizzato per Max #Verstappen ?? Vi sareste mai immaginati un fi… - infoitsport : Dove abita Max Verstappen? Il luogo è un sogno per tutti -