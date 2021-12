Elmas: “Dobbiamo vincere, partita diversa dal Milan per un motivo” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli azzurri dopo aver battuto il Milan allo stadio San Siro, giocheranno questa sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Spezia, 19esima giornata di Campionato di Serie A, Elif Elmas è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: Napoli Spezia, Elmas nel prepartita “Giocare come contro il Milan? Dobbiamo fare ancora di più. Dobbiamo vincere e portare la partita a casa per chiudere bene l’anno”. Il calciatore macedone non partirà da titolare dopo le ottime prestazioni contro il Milan e nell’ultimo periodo. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli azzurri dopo aver battuto ilallo stadio San Siro, giocheranno questa sera allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45. A pochi minuti dall’inizio del match Napoli-Spezia, 19esima giornata di Campionato di Serie A, Elifè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: Napoli Spezia,nel pre“Giocare come contro ilfare ancora di più.e portare laa casa per chiudere bene l’anno”. Il calciatore macedone non partirà da titolare dopo le ottime prestazioni contro ile nell’ultimo periodo.

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Elmas a DAZN: “E’ una partita importante. Milan? Dobbiamo pensare… - tuttonapoli : Elmas a Dazn: 'Dobbiamo giocare ancora meglio che a Milano per portare i tre punti a casa' - MondoNapoli : Elmas: 'Oggi sarà difficile ma dobbiamo giocare meglio rispetto a Milano' - - infoitsport : Elmas: “Secondo tempo sarà diverso, dobbiamo fare una cosa” - ParliamoDiNews : Elmas all`intervallo: `E` una partita importante sia per noi che per loro, dobbiamo fare attenzione` #elmas… -