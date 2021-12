Due ore di stop per Amazon Web Services: è la terza volta in un mese (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Primi problemi alle 13.35 alle 15.15 italiane, forse a causa di una mancanza di corrente in un data center nello Stato americano della Virginia Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Primi problemi alle 13.35 alle 15.15 italiane, forse a causa di una mancanza di corrente in un data center nello Stato americano della Virginia

Advertising

AlfredoPedulla : La #Lazio ha ritenuto #Botheim non pronto per la #SerieA, per questo non ne abbiamo parlato a fronte di certezze ch… - FratellidItalia : ?? Dal premier due ore e mezza di auto celebrazioni #Meloni #ConferenzaStampa #Draghi - chetempochefa : “I miei due figli (di 8 e 10 anni) poche ore fa hanno avuto la prima dose. Questa materia così delicata non lascia… - UBrignone : RT @FratellidItalia: ?? Dal premier due ore e mezza di auto celebrazioni #Meloni #ConferenzaStampa #Draghi - notadom1 : RT @FratellidItalia: ?? Dal premier due ore e mezza di auto celebrazioni #Meloni #ConferenzaStampa #Draghi -