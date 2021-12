Draghi: «No estensione vacanze scuola. Rafforzare lo screening» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “No, non lo allungheremo”. Così il premier Mario Draghi ha risposto alla domanda sull’eventuale prolungamento del calendario delle vacanze scolastiche, durante la conferenza stampa di fine anno. E ha aggiunto: “Su questo il ministro Bianchi è stato esplicito in questa direzione”, concludendo che “sono consapevole delle difficoltà che i giovani hanno subito a causa delle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “No, non lo allungheremo”. Così il premier Marioha risposto alla domanda sull’eventuale prolungamento del calendario dellescolastiche, durante la conferenza stampa di fine anno. E ha aggiunto: “Su questo il ministro Bianchi è stato esplicito in questa direzione”, concludendo che “sono consapevole delle difficoltà che i giovani hanno subito a causa delle L'articolo

