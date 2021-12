Draghi: “Aiuti contro gli aumenti del gas, necessario andare oltre” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA – “La Commissione Ue sta lavorando ma dobbiamo lavorare anche a livello nazionale, il sostengo a imprese e famiglie per gli aumenti del gas ci sarà e se necessario, come sembra, oltre quello che è stato già deciso” che “prevedeva aumenti molto forti ma inferiori a quelli visti oggi”. Così il presidente del consiglio Mario Draghi alla conferenza stampa di fine anno, sottolineando che “la situazione è diventata urgente”: “Ci sono i grandi produttori e venditori di energia che stanno facendo profitti fantastici. Dovranno partecipare al sostegno al resto dell’economia: anche loro devono aiutare il resto delle famiglie”, aggiunge il premier. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA – “La Commissione Ue sta lavorando ma dobbiamo lavorare anche a livello nazionale, il sostengo a imprese e famiglie per glidel gas ci sarà e se, come sembra,quello che è stato già deciso” che “prevedevamolto forti ma inferiori a quelli visti oggi”. Così il presidente del consiglio Marioalla conferenza stampa di fine anno, sottolineando che “la situazione è diventata urgente”: “Ci sono i grandi produttori e venditori di energia che stanno facendo profitti fantastici. Dovranno partecipare al sostegno al resto dell’economia: anche loro devono aiutare il resto delle famiglie”, aggiunge il premier. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

sole24ore : 'Le regole sugli aiuti devono tornare compatibili con l'appello agli investimenti a cui ci chiama l'Ue. Non credo d… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'Le regole sugli aiuti di Stato devono essere giudicati compatibili con gli obiettivi a cui ci chiama l'Unione europea' p… - Lopinionista : Draghi: 'Aiuti contro gli aumenti del gas, necessario andare oltre' - kekkocadoni1983 : RT @sole24ore: 'Le regole sugli aiuti devono tornare compatibili con l'appello agli investimenti a cui ci chiama l'Ue. Non credo dunque che… - EdoardoScordo : @myrtamerlino Draghi parla a vanvera. Non si rende conto che il mio settore e i miei colleghi sono fermi praticamen… -