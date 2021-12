Covid, Bertolaso dà il via alla “guerra” contro Omicron e accelera: «È una corsa contro il tempo» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Guido Bertolaso, responsabile della campagna di vaccinazione Covid in Lombardia, accelera e dichiara guerra al nemico Omicron. Sapeva che la battaglia contro il Covid non era finita, lo ha sempre dichiarato: sarebbe stata a dicembre quella decisiva. La situazione epidemiologica lo certifica. Ecco che allora prepara una strategia, una tattica per affrontare questo nemico subdolo dagli esiti non ancora visibili ma che “potrebbe non aver ancora dato il peggio. Quindi va anticipato”. Bertolaso chiama alla volata finale contro il Covid «E l’ultima curva è a fine mese: una corsa contro il tempo se vogliamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Guido, responsabile della campagna di vaccinazionein Lombardia,e dichiaraal nemico. Sapeva che la battagliailnon era finita, lo ha sempre dichiarato: sarebbe stata a dicembre quella decisiva. La situazione epidemiologica lo certifica. Ecco che allora prepara una strategia, una tattica per affrontare questo nemico subdolo dagli esiti non ancora visibili ma che “potrebbe non aver ancora dato il peggio. Quindi va anticipato”.chiamavolata finaleil«E l’ultima curva è a fine mese: unailse vogliamo ...

